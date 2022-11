Napoli | domenica di paura | 33enne gambizzato in pieno giorno

ilmattino.it

...20/11 Lunedì 21/11 Martedì 22/11 Mercoledì 23/11 Giovedì 24/11 Venerdì 25/11 Sabato 26/11...30 Panathinaikos - Baskonia 98 - 83 21:00 Valencia - Monaco 89 - 84 CALCIO - SERIE A 15:00- ...... all'età di 86 anni nella sua casa di, a Palazzo Filomarino. Questo l'omaggio della fondazione Erminio e Zel Sipari Onlus in programma oggi a Pescasseroli (L'Aquila). Unache vedrà l'... Napoli, domenica di spari: gambizzato un 33enne al Rione Traiano Un uomo di 33 anni è stato gambizzato in tarda mattinata a Napoli. Il ferimento è avvenuto nel rione Traiano. L'uomo, trasportato in ospedale, ha ferite da colpi di arma da fuoco alle gambe, ma non ...Massimo Ranieri il primo ospite di Mara Venier a Domenica In, oggi domenica 20 novembre. Torna a parlare di quell'incidente avvenuto al teatro Diana di Napoli a maggio, ...