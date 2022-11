Napoli | domenica di paura | 33enne gambizzato in pieno giorno

ilmattino.it

...20/11 Lunedì 21/11 Martedì 22/11 Mercoledì 23/11 Giovedì 24/11 Venerdì 25/11 Sabato 26/11...30 Panathinaikos - Baskonia 98 - 83 21:00 Valencia - Monaco 89 - 84 CALCIO - SERIE A 15:00- ...20 novembre 2022 dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca dell'... I convocati del'Italia Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (), ... Napoli, domenica di spari: gambizzato un 33enne al Rione Traiano Meteo per Domenica 20 Novembre 2022, Napoli. Generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 14 e 17°C ...Ha distrutto la sua Lamborghini Huracan non lontano dal casello Avellino Est dell’autostrada A16 Napoli-Canosa. Gita domenicale da dimenticare per un 46enne e per la donna che sedeva sul ...