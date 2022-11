Napoli | CdS | “Piste importanti per il mercato”

Leggi su seriea24

(Di domenica 20 novembre 2022), CDS- Come riporta il CdS ilha davvero le grande mirino dei nomiper il futuro, ma che oggi non balzano al grande pubblico. “La rivelazione Kim proveniente dalla Turchia (in precedenza Elmas), potrebbe quindi schiudere nuoveda quelle parti, laddove si continua a scandagliare. E proprio dal Fenerbahce, club di provenienza del coreano ed attuale capofila del campionato, rimbalza un trittico di nomi da appuntare per bene e trattare all’occorrenza. Subito o forse più in là, per portarsi avanti col lavoro (leggasiestivo), è ancora presto per affermarlo. C’è un certo Miguel Crespo D a Silva, 26enne playmaker portoghese di stazza non indifferente, dagli ottimi piedi, che potrebbe fare le veci di Lobotka, avendo qualche caratteristica in comune con l’ormai ...