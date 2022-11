Musiche di “Diabolik – Ginko all’attacco!” | tracklist della colonna sonora

(Di domenica 20 novembre 2022) Contiene il brano inedito di Diodato “Se mi vuoi”, dal 5 dicembre disponibile la versione in doppio vinile limited edition Da venerdì 18 novembre, è disponibile la versione digitalesoundtrack di “”, edita da edizioni Curci e Creuza e su etichetta Carosello Records, contenente “Se mi vuoi”, brano inedito di Diodato, e laoriginale del film a cura dei musicisti e compositori Pivio & Aldo De Scalzi. Il 5 dicembre uscirà invece la versione doppio vinile, in numero di copie limitato e numerato, che conterrà un’edizione speciale di un albo fumetto distampato ad hoc., ed è disponibile in pre-order: ...

anche grazie alledi Pivio & Aldo De Scalzi , tra gli elementi più interessanti di questo ... Come prima, più di prima- Ginko all'attacco! si rivela dunque una nuova operazione ma ...... Cristina Donà) e nella composizione die di canzoni per il cinema. Nel 2022 ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale per il filmdei Manetti Bros. con il ...Diodato torna a lavorare per il cinema italiano con Se mi vuoi, canzone per Diabolik: Ginko all'attacco!: secondo capitolo della saga tratta dai fumetti delle sorelle Giussani, al cinema da ieri. Il b ...