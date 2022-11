Morto Tuan Tuan | il panda gigante donato dalla Cina a Taiwan in segno di amicizia

... Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui) È, il panda che ha ...Il panda gigante donato dalla Cina a Taiwan nel 2008 come simbolo di legami pi strettioggi nello zoo di Taipei. La nostra quipe medica ha confermato che il cuore diha smesso di battere , ha dichiarato il responsabile della struttura in un breve comunicato in cui non ...È morto Tuan Tuan, il panda gigante di 18 anni che era stato donato dalla Cina a Taiwan nel 2008 come segno di amicizia tra i due Paesi. L’animale è deceduto nello zoo di Tapei dove Tuan Tuan e la sua ...Da tesoro nazionale a strumento di "soft power" per la Cina. Il panda negli anni ha favorito i rapporti di Pechino anche con gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Giappone ...