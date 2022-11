Morto il giornalista Gianni Bisiach | aveva 95 anni

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 20 novembre 2022) caption id="attachment 334210" align="alignleft" width="150"/captionÈ scomparso questa mattina a Roma, a 95, scrittore, autore di importanti inchieste e speciali di storia per la Rai, in particolare per Tv7 e per il Tg1 per cui ha curato perla rubrica di grande successo "Un minuto di storia".era ricoverato da tempo in una casa di riposo. L'avvocato Giorgio Assumma, suo amico di lunga data, ha confermato la notizia. Ilsarà inumato a Gorizia, dove era nato il 7 maggio 1927.