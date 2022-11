Mondiali Qatar 2022 | Van Dijk | “Domani indosserò la fascia One Love”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) Virgil Van, capitano dei Paesi Bassi, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio contro il Senegal nel match dei. Ecco le sue parole in merito allada capitano a supporto della comunita LGBTQ+ bistrattate in. Ecco le sue parole: “lada braccio One. Non è cambiato nulla nel nostro punto di vista. Se riceverò un cartellino giallo per averla indossato dovremmo discuterne perché non mi piace giocare mentre sono ammonito”. SportFace.