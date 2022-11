Mondiali Qatar 2022 | Valencia trascina l’Ecuador | Qatar ko

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 20 novembre 2022) Idelsono ufficialmente iniziati! Dopo la cerimonia d’apertura di questo pomeriggio, è andata in scena all’Al Bayt Stadium la sfida inaugurale traed Ecuador. Esordio amaro per i padroni di casa: Ennerè stato l’eroe del match e ha portato il suo Ecuador alla vittoria per 2-0 con una splendida doppietta.ha iniziato alla grande il Gruppo A di questa Coppa del Mondo FIF. Dopo che il 33enne si era visto annullare un gol per fuorigioco dal VAR, ha risposto vincendo e segnando un rigore e poi raddoppiando il vantaggio con un deciso colpo di testa. Il, incalzato dai suoi magnifici tifosi, ha fatto del suo meglio per trovare un modo per rientrare in partita, senza però ...