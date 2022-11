DOHA () - Prosegue il momento difficile di Romelu Lukaku . Il Belgio ha infatti reso noto che il 29enne attaccante salterà le prime due partite del Mondiale inper il riaccutizzarsi del problema al bicipite femorale della coscia sinsitra . Q uesta mattina il giocatore dell' Inter non si è allenato con i compagni ma si è limitato a svolgere un lavoro ...Alle ore 17 è previsto il fischo d'inizio di- Ecuador, prima gara dei2022, arbitrata da OrsatoSu il sipario.- Ecuador mette la palla al centro alle 17 di oggi e sarà l'arbitro italiano Daniele Orsato a dare il fischio d'...Mondiali Qatar 2022: i convocati dell'Ecuador, tutti i giocatori che prenderanno parte alla coppa del mondo in programma dal 20 novembre ...L’infortunio di Karim Benzema è un duro colpo per la Francia a poche ore dal debutto ai Mondiali 2022 in Qatar, martedì contro l’Australia. Il commissario tecnico Didier Deschamps ha però deciso di ...