Mondiali Qatar 2022 | esulta la comunità ecuadoriana in Italia

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – Non c’è l’aiin. Ma c’è una parte di popolazione residente inche fa il tifo per la propria nazionale e vive la Coppa del mondo come un appuntamento per celebrare il sapore di casa. I primi a festeggiare, dopo la vittoria per 2 a 0 sulnella partita che ha inaugurato il torneo, sono stati gli ecuadoriani. La, moto presente in tante cittàne, e abituata a ritrovarsi ogni domenica anche a prescindere dal calcio, ha vissuto la partita riunendosi nelle case e nei locali, brindando a un successo che li autorizza a sognare un Mondiale da protagonisti. L'articolo proviene daSera.

VIENNA (AUSTRIA) - Si chiude a Vienna l'amaro 2022 dell'Italia di Roberto Mancini , campione d'Europa in carica ma rimasta fuori daiin. E proprio nel giorno in cui la Coppa del Mondo è iniziata, con il successo dell' Ecuador sui padroni di casa nel match inaugurale, gli azzurri fanno invece visita all' Austria di ...Bartosz Bereszynski, difensore della Polonia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita d'esordio della sua Nazionale aiinBartosz Bereszynski, difensore della Polonia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita d'esordio della sua Nazionale aiin. Le sue dichiarazioni: "...L'emittente britannica ha deciso di non coprire l'evento per trasmettere un servizio sui diritti dei lavoratori e degli omosessuali in Qatar, critico con la Fifa. L'ex attaccante inglese: "È la Coppa ...Per Snai, 888 Sport, NetBet, LeoVegas e Novibet al secondo posto ci sono i campioni uscenti della Francia a 7.50, seguiti dall' Inghilterra a 9.50, la Spagna a 10.00 e la Germania a 12.00 per 888 Spor ...