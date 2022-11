Mondiali Qatar 2022 | Bale | “Un sogno essere qui Scriviamo la storia”

(Di domenica 20 novembre 2022) “Quando ero bambino sognavo di vedere il Galles giocare in un Mondiale e di fare parte di quella squadra. Ilsi è avverato, è incredibile, e sono fiero di giocare per il mio paese”. Lo ha detto l’attaccante del Galles Garethalla viglia del match del Mondiale contro gli Stati Uniti. “Ora noi viviamo nella nostra ‘bolla’ – ha aggiunto– ma, ovviamente, riceviamo link e video sul nostro gruppo WhatsApp e anche gli amici ci inviano cose. Vediamo crescere l’attesa in tutto il Galles, le bandiere che vengono messe alle finestre, la gente che va in giro con la maglia della nazionale“. E ancora: “Ora sono pronto a scrivere ladel nostro paese – ha concluso l’ex del Real Madrid -, le scuole si fermeranno e i bambini perderanno le lezioni perché staranno a guardare le partite: sarà davvero un grande ...

Andrea Stramaccioni ha parlato dopo la cerimonia d'inaugurazione deidi2022: le dichiarazioni Andrea Stramaccioni, negli studi Rai, ha parlato così della cerimonia d'inaugurazione di2022. LE PAROLE - "Questo Mondiale lo voglio vedere come ...'Per 28 giorni ci sarà una festa del calcio: persone di paesi e razze diverse arriveranno ined è bello che i popoli mettano da parte ciò che divide e celebrino le diversità e ciò che li unisce.Maglie gialle, cori, tamburi e balli: i tifosi dell'Ecuador fanno festa davanti allo stadio Al Bayt nella citta' di Al Khor, dove e' tutto pronto per la partita inaugurale dei Mondiali tra la ...(Adnkronos) - Qatar contro Ecuador, via ai Mondiali 2022. I padroni di casa scendono in campo nel match inaugurale del torneo contro la selezione sudamericana nel match valido per il Gruppo A che ...