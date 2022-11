Mondiali | partita di apertura | l’Ecuador batte per 0-2 il Qatar

Lainaugurale del Mondiale in Qatar tra i padroni di casa e l'Ecuador ha scatenato i social, che non hanno risparmiato qualche ...E' il coro rimbombato in un settore dello stadio Al Bayt, quello dove erano concentrati i tifosi dell'Ecuador, nell'intervallo e alla fine dellainaugurale dei, quella vinta 2 - 0 ...Una figuraccia rinforzata da un dato: la nazionale di casa, infatti, diventa la prima squadra ospitante a perdere la partita inaugurale di un Mondiale. Nelle 22 precedenti edizioni nessuna squadra di ...La prima partita dei Mondiali di calcio 2022 è terminata con la vittoria dell' Ecuador sui padroni di casa del Qatar . Gara a senso ...