Mondiali | CdS | “Infantino sbotta”

Leggi su seriea24

(Di domenica 20 novembre 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdSha davvero fatto parlare di se con le sue grandi dichiarazioni in maniera importante. “mi sento qatarino. Oggi mi sento arabo. Oggi mi sento africano. Oggi mi sento gay. Oggi mi sento disabile. Oggi mi sento un lavoratore migrante». Farà discutere a lungo, a suo modo resterà nella storia, la conferenza stampa di Giannialla vigilia del via della Coppa del Mondo in Qatar. Una delle edizioni più controverse di sempre, un po ’ perché ha stravolto il calendario internazionale, molto di più per il dibattito su quei diritti civili che non hanno sempre cittadinanza in Qatar. «Mi sento come loro e so cosa vuol dire essere vittima di bullismo perché lo sono stato, perché avevo i capelli rossi e le lentiggini, io ero italiano e parlavo male il tedesco. Ho pianto e ho cercato di ...