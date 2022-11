Mondiali 2026 | dove si giocano? Paesi ospitanti e date | si gioca prima del solito

(Di domenica 20 novembre 2022) Il Mondiale deldi calcio sarà a suo modo storico. Si svolgerà contemporaneamente in tre nazioni, ossia Stati Uniti, Messico e Canada e per lavolta avrà 48 partecipanti. Lenon sono ancora ufficiali, ma si dovrebbe iniziare a fine maggio. Sono ottanta le partite: sessanta, inclusi i quarti di finale, le semifinali e la finale, avranno luogo negli Stati Uniti, mentre Canada e Messico ne ospiteranno 10 a testa. Le 16 sedi ufficiali saranno Toronto e Vancouver (Canada), Guadalajara, Città del Messico e Monterrey (Messico) e Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle (Stati Uniti). Durante il 68esimo congresso Fifa a Mosca, la candidatura americana prese 134 voti contro i 65 del Marocco. SportFace.

... poiché dalil mondiale verrà esteso a 48 squadre. Per la prima volta nella storia dei, la competizione non si disputerà nei mesi di giugno e luglio come è avvenuto tradizionalmente ma ...... quelli del 2014 rischiano di essere gli unicigiocati da uno dei giocatori più iconici degli ultimi anni. A 34 anni, la rassegna delper lui pare davvero lontana. MALEDIZIONE - Come ...Qatar-Ecuador è la partita che apre la 22esima edizione dei Mondiali così particolari per il periodo in cui si disputano ...Qatar Ecuador streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali Qatar 2022 in programma oggi, domenica 20 novembre, alle ore 17 ...