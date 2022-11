Mondiali 2022 | l’Inghilterra si inginocchierà prima della partita d’esordio contro l’Iran

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) I giocatori delsi inginocchieranno aiin Qatar. La Nazionale dei Tre Leoni ha compiuto il gestoil razzismo e la disuguaglianza in 33 partite consecutive dopo il ritorno del calcio dopo la chiusura del Covid-19. Gli uomini di Southgate non si sono inginocchiati nelle partite di settembre, ma faranno il gesto nell’esordio del gruppo B di lunedìe anche in altre sfideCoppa del Mondo, ha confermato il commissario tecnico. “Abbiamo discusso se metterci in ginocchio – ha detto Southgate – Riteniamo che dovremmo. È quello che rappresentiamo come squadra e che abbiamo fatto per un lungo periodo di tempo”. In Premier League, ha ricordato, i club “hanno deciso di farlo solo per determinate partite, grandi occasioni” e “pensiamo che questo ...