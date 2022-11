Mondiali 2022 | cresce interesse online | bocciato Infantino

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – Nonostante la mancata qualificazione della nostra nazionale di calcio, gli italiani si mostrano fortemente interessati aidi calcio che cominciano oggi in Qatar. È quanto emerge da una ricerca di SocialCom che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni nella settimana che ha preceduto l’inizio della competizione sportiva più seguita al mondo. Nel periodo tra il 13 e il 19 novembre, sono stati registrati importanti volumi di conversazioni: oltre 97K mentions (post originali su pagine pubbliche), che hanno prodotto circa 29 milioni di interazioni (reazioni, commenti, condivisioni). Rispetto alla settimana precedente l’incremento delle conversazioni è stato del 65,21%, mentre quello delle interazioni dell’85%. Nessun altro argomento, nella settimana appena terminata, ha prodotto così tanto ...

Commenta per primo Il grande giorno è arrivato. Dopo polemiche, attese, dichiarazioni discutibili e un calendario compresso per gran parte del calcio, iniziano oggi iin Qatar . Alle 17 la prima sfida , dopo la spettacolare inaugurazione, vedrà in campo i padroni di casa e l'Ecuador . Calcio d'inizio all'Al - Khor Stadium di Al - Khor. FORMAZIONI UFFICIALI ...Serge Gnabry, attaccante della Germania, ha parlato in vista deidi Qatarper la formazione teutonica Serge Gnabry ha risposto ad alcune domande su Qatartramite i canali social della Germania. LE PAROLE - "Sento molto la fiducia di Flick. Ci ...E’ iniziata alle 17:40 ore locali, la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio di Qatar 2022 allo stadio di Al Khor, a 50 km da Doha, l’Al Beyt, a forma di tenda beduina. In tribuna il padre dello ...Grande sorpresa durante la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio Qatar 2022 . Partecipazione dell'attore americano Morgan Freeman , al ...