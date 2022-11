Mobilità | niente trasferimento nonostante il requisito della 104 Il CNDDU protesta | “Docenti fuori sede discriminati”

Il Fatto Quotidiano

... avvantaggiano chi vive nelle aree interne e le persone con scarsa'. Lo scrive su Facebook ... 2022 - 11 - 19 14:33:28 Calenda: "Manovra È vuota" 'La manovra è molto vuota, non c'è...'Lasostenibile è certamente uno degli obiettivi prioritari per la città e deve continuare ... Berardo Campo - poiché il capoluogo etneo non hada invidiare alle grandi metropoli ... La balla di Zelensky mobilita i guerrafondai