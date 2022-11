Mobilità elettrica - L' allarme del sindacato europeo | A rischio il 35% dei posti di lavoro

Leggi su quattroruote

(Di domenica 20 novembre 2022) Dal mondo sindacale arriva l'ennesimosulle conseguenze del bando alle vetture endotermiche fissato per il 2035 dall'Unione europea. Nell'automotive "il 35% deidiè minacciato dall'elettrico, ha affermato Luc Triangle, segretario generale delIndustriAll, nel corso dei in intervento a una riunione straordinaria del Comitato Automotive. Per affrontare la transizione - ha aggiunto - "abbiamo bisogno di una strategia industriale europea per mantenere e creare buonidi, decarbonizzando al contempo il settore. Transizione sia equa. "L'industria automobilistica sta attraversando una trasformazione senza precedenti. La perdita didisu larga scala, l'aumento della pressione ...