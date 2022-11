Milano-Meda | incidente a Paderno | code da Varedo verso Milano

IL GIORNO

Sono riuscita a fare i salti tripli " ha spiegato la ginnasta della2000, accompagnata in gara come sempre dal suo allenatore Luigi" e sono riuscita a collegarlo. Adesso si lavorerà ...Accompagnati in campo gara dai tecnici Luigi, che li segue alla2000, e Matteo Martinelli, gli azzurri hanno iniziato al meglio il loro esercizio, poi però un errore di Marco li ha ... Milano-Meda, slalom fra i cantieri: tutti in coda a 8 chilometri all’ora PalaMeda esaurito per The Art of Fighting 2, l’evento di pugilato e kickboxing svoltosi sabato 19 novembre a Meda (comune a 30 minuti da Milano famoso a livello internazionale nel settore del ...Il peso superwelter Christian Mazzon (8 vittorie, 3 prima del limite, 4 sconfitte) salirà sul ring a The Art of Fighting 2, manifestazione di pugilato e kickboxing che avrà luogo sabato 19 novembre, a ...