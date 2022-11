Pianeta Milan

... ma torneranno anche nel 2023 , come svelato nel corso di una intervista concessa a TVe ... il famoso calciatore delZlatan Ibrahimovic . Il fuoriclasse svedese è stato invitato in ...RedazioneSpettacolo 20:40 domani sera stasera in onda 21 Nov Lunedì 21 novembre dietro il bancone di ... Il campione delsarà per una sera al "centro dell'attacco" del tg satirico di ... Milan, sorrisi e foto con i tifosi: Gazidis fuori dal Vismara | VIDEO A Dubai come ambasciatore della Lega di Serie A, l'ex capitano giallorosso ha poi sfilato sul red carpet dei Globe Soccer Awards con la nuova compagna Noemi Bocchi: "La Roma merita la Champions. Il Na ...MilanNews.it foto di DANIELE MASCOLO Dopo il bruttissimo colpo subito alla testa contro l'Albania, per fortuna senza conseguenze, Sandro Tonali ha fatto rientro in Italia e, nella giornata di ieri, ha ...