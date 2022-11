Pianeta Milan

...di stop il campionato di serie A ha ripreso con due anticipi e riprende anche il Como Women che domenica 19 chiude il girone d'andata ospite al Vismara di Milano del quotatodi mr Maurizio... nel 1986, in B, ancora con la Sambenedettese 1 - 1 e nel 2009, in A, con il1 - 1. Oggi sarà ... dopo il primo tempo chiuso in svantaggio per 0 - 1 (al 14' gol di), con un rotondo 5 - 1 (... Milan, Ganz: “Prendiamo troppi gol, dobbiamo lavorare” | PM VIDEO La partita tra il Milan Women e il Como donne si chiude sul 3-3. Le lariane a segno al 93'. Partita folle al Vismara, dove il Milan Femminile non va oltre il 3-3 contro un Como Women bravo a non arren ...Dopo la lunga sosta per le nazionali torna in scena la Serie A Femminile, che nella giornata di oggi ha visto il Milan di Maurizio Ganz impegnato nel ...