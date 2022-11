Mikaela Shiffrin domina il weekend di apertura della Coppa del Mondo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 20 novembre 2022) di sci alpino femminile a Levi, in Finlandia, con due vittorie consecutive nello slalom. La 27enne americana ha fatto seguire alla vittoria di sabato quella di domenica.il primodidelCon questa vittoria raggiunge le 76 vittorie e si avvicina a diventare la sciatrice didelpiù decoratastoria. Ora è a sei vittorie dalla connazionale Lindsay Vonn e a 10 dal record del grande svedese Ingemar Stenmark. La, campionessa in caricadel, ha preceduto la svizzera Wendy Holdener, mentre la campionessa in caricadeldi slalom Petra Vlhova ...