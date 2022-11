Migranti | Gasparri | ' io garantista ma Soumahoro rifletta su esigenza politiche più severe'

(Di domenica 20 novembre 2022) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Leggo una intervista dell'onorevolenella quale afferma che il sottoscritto avrebbe escluso ogni sua responsabilità nelle vicende relative a un presunto sfruttamento di lavoratori stranieri nella zona di Latina. Io dami sono limitato a prendere atto che allo stato non risulta nessun coinvolgimento del neo parlamentare in queste vicende di cui abbiamo appreso. Però dico con analoga franchezza che risulta difficile immaginare che l'onorevolenon si fosse accorto del disordine che avrebbe accompagnato vicende di lavoro che potrebbero aver coinvolto sue familiari. Inoltre la vicenda fa emergere l'ipotesi di gravi forme di sfruttamento di lavoratori stranieri da parte di organizzazioni gestite da loro connazionali. Quindi non posso lanciare accuse verso il neo deputato, tuttavia ...

Pnrr, energia e riforma del Patto di stabilità: ecco i dossier aperti tra Italia ed Europa Autonomia, i ...A Metropolis scoppia la polemica tra il vicepresidente del Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri e il vicedirettore di Repubblica Carlo Bonini. Tema: la gestione dei migranti e delle Ong dopo la direttiva Piantedosi e lo scontro a distanza con la Francia. Una stretta dovuta e che ... Il deputato di Sinistra italiana finito in una tempesta politica e mediatica per un'indagine da parte della procura di Latina: "Solo fango su di me, ...