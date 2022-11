Michela Murgia? Ecco perché il Pd perde | la frase che spiega tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) A furia di prendere botte da chi dovrebbe sostenerlo, Enrico Letta finirà per risultare simpatico. L'ultima a dargli il calcio dell'asino è la scrittrice partigiana, strenua paladina dei diritti di gay, lesbiche e trans ma feroce fustigatrice del segretario del Pd, in quanto considerato politicamente troppo fluido«bivacca nella medianità». La scrittrice e opinionista radiotelevisiva prende a pretesto un titolo del nostro giornale sui rave-party, "Mattarella sconfessa Saviano e", per rinfacciare in un'intera paginata sulla Stampa, ai leader dem di «non fare il loro lavoro» e di «delegare agli intellettuali d'area la difesa dei valori della sinistra e la battaglia al governo». Povera stella, non ce la fa più «a dire le parole che il Pd ha smesso di dire per inseguire il fantomatico centro ...