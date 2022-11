Meteo | ancora maltempo | è in arrivo la tempesta di Santa Cecilia

(Di domenica 20 novembre 2022) Archiviato ildi questo weekend del 19 e 20 novembre, non andrà meglio nella settimana che sta per iniziare. E’ in, infatti, ladicapace di portare forte, con rischio nubifragi, vento forte, tanta neve in montagna, e rischio mareggiate. L’Italia sarà colpita dall’ingresso di un nuovo e più L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

iLMeteo.it

... spiegando che 'le procedurein atto per dare risposte ai danni del maltempo e le previsioniper il prossimo martedì, che prospettano piogge abbondanti, rendono necessaria tale decisione,......ferito dall'alluvione del 15 settembre che ha provocato 12 vittime accertate e una persona... Il cessato allarme è arrivato in mattinata insieme miglioramento delle condizioni, dopo ore di ... Meteo Ancona : oggi e domani poco nuvoloso, Martedì 22 pioggia La giornalista parla dopo le polemiche per la sua partecipazione alla puntata di Ballando lo stesso giorno della morte della madre Nadia: «Chi non esibisce il dolore viene additato come cinico» ...Tromba d’aria in Puglia, su un tratto del litorale del Capo di Leuca, e in Calabria su Lamezia Terme e comuni dell'hinterland Lametino. In Campania chiuso un ponte nel Salernitano, mentre nei comuni d ...