Messi Manchester City | clamorosa indiscrezione | Leo torna da Guardiola?

(Di domenica 20 novembre 2022)sul possibile passaggio dell’argentino ai Citizens:da? Secondo quanto riferisce El Nacional, Lionelpotrebbe cambiare squadra qualora non riuscisse a vincere il Mondiale con l’Argentina. Le ultime notizie lo vorrebbero di nuovo agli ordini di, stavolta al, mentre le alternative lo porterebbero in Argentina o ad un clamoroso ritorno al Barcellona. Da non escludere in ogni caso la permanenza al PSG per un altro anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

E' l'ultimo Mondiale di Leo, che a 35 anni sogna di raggiungere nell'Olimpo delle leggende, ... arriva intristito dal declino e dalle polemiche finali con il suo club, il, e alla ...infatti potrebbe decidere di firmare per ilCity . Il club inglese non ha problemi economici per strapparlo al PSG che però vorrebbe tenere la Pulce almeno per un'altra stagione. ... El Nacional - Tra PSG e Barcellona spunta il Manchester City: Messi può ritrovare Guardiola