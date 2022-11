Corriere dello Sport

Dopo la mancata qualificazione alla fase finale del 2018, gli Stati Uniti tornano al Mondiale in Qatar con il chiaro obiettivo di centrare almeno la qualificazione agli ottavi nel girone "anglofono" ...... dove i genitori le hanno acquistato una casa per poter realizzare il suodi lavorare nel ...sarebbe stata corteggiata da Nicolò Zaniolo della Roma e si sarebbe incontrata con Weston... McKennie e il sogno Mondiale: "In Qatar grazie alla Juve" L'emozione del centrocampista degli Stati Uniti, e il ringraziamento al club bianconero, alla vigilia del debutto alla fase finale di un Mondiale contro il Galles ...Il sogno è quello di portare alla corte di Allegri un giocatore ... Per un giocatore che potrebbe non arrivare, ne abbiamo uno che rischia di partire; stiamo parlando di McKennie. Lo statunitense, ...