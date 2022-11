(Di domenica 20 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Conflitti globali,diffusa, cambiamentitici sonoal pieno godimento deidei, duramente provati anche dagli anni della pandemia. Il rischio non è solo la compressione difondamentali., troppo spesso, diventano il retroterra di abusi e violenze consumate sui più deboli, evocano storie di infanzie spezzate, dicostretti a diventare adulti senza avere gli strumenti per affrontare la vita”. Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata Internazionale deidell'infanzia e dell'adolescenza. “La Convenzione internazionale deidell'infanzia e ...

Yahoo Notizie

Nonostante la promettente telefonata tra i due presidenti Emmanuel Macron e Sergio("... in gran parte ucraini in fuga dallae dal freddo patito a causa della distruzione delle ...... il no assoluto ad unaatomica, entrambi i leader sono contrari all'uso delle bombe nucleari in Ucraina. Sbarchi e tensioni, telefonata trae il Premier Macron, entrambi affermano ... Mattarella “Guerra, povertà e clima minacce ai diritti dei bambini” ROMA (ITALPRESS) – “Conflitti globali, povertà diffusa, cambiamenti climatici sono minacce al pieno godimento dei diritti dei bambini, ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ha rilasciato la ...