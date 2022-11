Marino | «Abbiamo costretto il Napoli a buttare la palla in tribuna per portare a casa la vittoria»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 novembre 2022) Su Tuttosport, un’intervista al direttore tecnico dell’Udinese, Pierpaolo. Racconta l’emozione provata vedendo esordire in Nazionale Simone Pafundi a soli 16 anni. «Una sensazione bellissima, estremamente coinvolgente. Io però non ho meriti, perché è arrivato all’Udinese prima di me. Lui è di famiglia campana ma i genitori erano venuti in Friuli per lavoro, dunque era sul territorio: le sue qualità si notavano già a otto anni, bravo il nostro settore giovanile a coinvolgerlo».lo paragona a Roberto Baggio. «A me ricorda molto Roberto Baggio. Ha il passo, le caratteristiche tecniche di Roberto a quell’età». E lo descrive come un ragazzo semplice, intelligente ed educatissimo, per il quale già c’è la fila. «A dire la verità finora hanno tentato in molti di portarlo via, più che di contattare noi. Genitori e agente però sono stati ...