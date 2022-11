Marcell Jacobs incontra Usain Bolt al GP di Abu Dhabi Il giamaicano pubblica la video storia su Instagram

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022)hatoin occasione del GP di Abu2022, ultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Yas Marina. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha seguito la gara conclusiva della stagione insieme al velocista più forte di tutti i tempi, suo predecessore nell’albo d’oro della gara regina dei Giochi. Il lombardo, che in questa stagione ha vinto i Mondiali sui 60 metri indoor e gli Europei sui 100 metri, ha avuto la possibilità di scambiare qualche chiacchiera con il fuoriclasse, attuale primatista mondiale., che in una recente intervista rilasciata attraverso ai canali federali ha dichiarato di fare un pensiero a quel 9.58, è stato ripreso in un ...