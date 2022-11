Maratona di Palermo | ottimi piazzamenti per gli atleti della Marathon Monreale

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 20 novembre 2022) Alle 08,30 è stato dato il via alladi, giunta alla sua XXVII edizione. Poco meno di 2.000hanno attraversato la città in lungo e in largo. Lo start a piazza Ruggero Settimo, all’altezza del Teatro Politeama Garibaldi. I 42,195 kmsi sono sviluppati percorrendo per due volte il circuitomezza. 21.097 Km che si sono snodati attraverso vialeLibertà, parcoFavorita, Palazzina Cinese, per poi proseguire su vialeLibertà, via Ruggero Settimo, via Cavour, via Roma, corso Vittorio Emanuele, corso Calatafimi, piazza Indipendenza, fino al rientro a ritroso verso piazza Ruggero Settimo. Alla competizione internazionale hanno preso parte anche 26 ...