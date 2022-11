Manuela Ulivi la presindentessa del CADMI di Milano spiega chi e cosa aiuta le vittime a reagire E invita ad aderire all' evento di martedì 22 per celebrare la Giornata del 25 novembre Per partecipare | iscrizioni fino a esaurimento posti alla mail iodonna-partecipa@rcs it 

Leggi su iodonna

(Di domenica 20 novembre 2022) Non solo botte. La violenza degli uomini sulle donne ha tante declinazioni. Può essere sopraffazione fisica, sessuale, oppure stalking. Ma ci sono altre strade più subdole per esercitare potere e controllo sull’altro, dgestione del denaromanipolazione psicologica. Spesso queste modalità si intrecciano e convivono. È violenza, per esempio, anche quando il partner persuade la compagna che dell’home banking su internet, o della gestione dei soldi comuni deve occuparsi lui, perché lei non è capace. Ma anche se spia i suoi movimenti instndo un software sul cellulare. Leggi anche › Violenza sulle donne: anche la dipendenza economica può diventare abusoper le donnedi ...