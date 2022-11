Maltempo | a Senigalia cessato allarme

Il sindaco di Senigallia (Ancona) Massimo Olivetti ha dichiarato il cessato allarme sul territorio comunale, dopo ildella scorsa notte e l'innalzamento del livello del fiume Misa fino a 3 metri. Il livello del fiume è poi sceso gradatamente, a partire dalle 3.30, come dimostrato dal monitoraggio della sala ...Il sindaco di Senigallia (Ancona) Massimo Olivetti ha dichiarato il cessato allarme sul territorio comunale, dopo ildella scorsa notte e l'innalzamento del livello del fiume Misa fino a 3 metri. Il livello del fiume è poi sceso gradatamente, a partire dalle 3.30, come dimostrato dal monitoraggio della sala ...Maltempo: fiume Misa a 3 m a Senigallia, Coc aperti- Sindaco, 'salire ai piani alti' ma nessuna esondazione SENIGALLIA, 20 NOV - Ore di attenzione per l'ondata di maltempo sulle Marche, in particolare ...Il sindaco di Senigallia (Ancona) Massimo Olivetti ha dichiarato il cessato allarme sul territorio comunale, dopo il maltempo della scorsa notte e l'innalzamento del livello del fiume Misa fino a 3 me ...