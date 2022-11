Maldini | 'Nessuno al mondo come Theo | ha rivisto l'idea moderna del terzino Se mi superasse godrei!'

... Griezmann, Thuram e l'ultimo arrivato Muani, tutti giocatori mobili main grado di agire ... Il secondo fattore è il mercato , cone Massara già al lavoro in vista della sessione ...Nel 1998 il terzo mondiale da titolare con Cesareda allenatore. 'In Francia ho avuto un ... un signore, non ha mai preso in giro. Batistuta quando era nella Fiorentina era la mia ...Da Facchetti a Maldini passando per Roberto Baggio, Cruijff, Van Basten e Jashin: la top 11 di chi non ha mai vinto un Mondiale. E c'è anche chi non ha mai disputato una coppa del mondo ...Nonostante le voci, il dirigente del club ha smentito ogni discorso sul possibile obiettivo del club rossonero per il futuro ...