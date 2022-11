Macelleria Popolare – Milano

(Di domenica 20 novembre 2022)Piazza XXIV Maggio – Mercato Coperto – 20123Tel. 02/39468368 Sito Internet: Tipologia:con cucina Prezzi: roastbeef 12€, hamburger con svizzera di manzo 7€ Chiusura: Lunedì; Domenica dopo le 17 OFFERTAfa parte del progetto di valorizzazione dello street food dello chef Giuseppe Zen, che ha fatto della qualità della materia prima il suo punto di eccellenza. Le carni sono selezionate e provengono, infatti, tutte da allevamenti biologici di animali allevati al pascolo. La scelta è ampia e si può optare sia per i piatti che per i panini, incentrati sempre sulle ricette della tradizione italiana perfettamente eseguite o rivisitate con estro e grande maestria. Dagli arrosticini, alle tartare condite al momento e abbinate alla ...

