... politico, finanziario, militare ed economico, ed ha fatto un plauso al lancio dell'Ucraina e all'adozione di misure di assistenza nel quadro dello European Peace Facility. Il ministro ha anche ...è una risposta diretta alla richiesta di sostegno dell'Ucraina rivolta all'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell. E' stata istituita il 17 ottobre scorso, ma i ministri della Difesa ... L'Ue lancia Eumam, missione di addestramento per le truppe ucraine - Europa All'inizio di questa settimana, l'Ue ha lanciato ufficialmente una missione di addestramento per le truppe ucraine denominata Missione di assistenza dell'Unione europea in Ucraina ( EUMAM Ucraina ). L ...In 24 mesi saranno addestrati dall'Ue 15 mila membri dell'esercito ucraino, con uno stanziamento di 16 milioni di euro dall'European Peace Facility ...