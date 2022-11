Lovro Majer nuovo obiettivo bianconero?

(Di domenica 20 novembre 2022) Il calciatore croato è definito come ilModric e potrebbe essere ildella Juventus per le prossime sessioni Croato, giovane e con le stesse posizioni di Luka Modric. Il suo ruolo principale è giusto invertito rispetto al connazionale, visto che è un trequartista naturale e il centrocampista del Real Madrid un centrale L'articolo

... 19 Borna Sosa (Stoccarda), 20 Joko Gvardiol (RB Lipsia), 21 Domagoj Vida (AEK Atene), 22 Josip Juranovi (Celtic), 24 Josip utalo (Dinamo Zagabria), 7(Rennes), Centrocampisti : 8 Mateo ...... Marko Dmitrovi, Nemanja Gudelj (Serbia) Rennes " 8 giocatori in 7 squadre Alfred Gomis (Senegal), Joe Rodon (Galles), Steve Mandanda (Francia), Arthur Theate, Jérémy Doku (Belgio),(...La Juventus starebbe guardando in Francia per rinforzare il centrocampo: i bianconeri sarebbero interessati a Lovro Majer ...La Juventus avrebbe individuato un talento da portare a Torino. 50 milioni per portare il trequartista da Allegri ...