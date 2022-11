Vanity Fair Italia

Vedi di più L'di oggi: Charlène di Monaco, tra gli spalti con pantaloni di pelle La reale, per assistere alla partita di rugby Francia - Sudafrica allo stadio di Marsiglia, ha scelto di ...... a cerchio e chandelier, questi ultimi un perfetto completamento per glidei party natalizi ... Ispirata al look sfoggiato nel 2019 per una visita a Donald e Melania Trump, laBarbie ... L'outfit regale di oggi: Beatrice Borromeo, l'eleganza passa da un completo rosso Abbiamo bisogno di elenchi vincolanti di cose da fare per salvare la nostra credibilità, e il mondo». L'outfit regale di oggi: Kate Middleton e l'abito con gonna a pieghe che piace a moltissime royal ...Chi veste la Duchessa Chi c'è dietro i look di Kate Middleton Ecco chi è Natasha Archer, stylist che le ha stravolto lo stile e reso icona.