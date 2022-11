Lotta alle Pm10 | bando da 800 mila euro per i cittadini della Piana tra Lucca e Pistoia

(Di domenica 20 novembre 2022) Tornano i contributiRegione per aiutare iresidenti nellalucchese e pistoiese a combattere le emissioni dilegate alla combustione delle biomasse. Obiettivo del provvedimento è diminuire queste emissioni, aiutando i residenti dell’aria a dotarsi di generatori di calore meno inquinanti e favorendo i possessori di terreni agricoli che rinunciano all’abbruciamento dei residui vegetali e scelgono di utilizzare gli scarti per produrre concime in loco. La Regione Toscana ha messo a disposizione dei residenti dei 14 Comuni oggettosentenzaCorte di giustiziapea del novembre 2020 (Altopascio, Capannori,, Porcari, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Monsummano Terme, ...

Regione Abruzzo

In Occidente i capelli venivano tagliatistreghe prima di metterle al rogo . A fine Ottocento in Francia le donne li tagliavano come sfida al patriarcato. Dopo la Seconda guerra mondiale anche i ...... alla guerra si sta accompagnando il dialogo e la diplomazia comincia ad affiancarsiarmi. ... È purtroppo emerso con assoluta evidenza che, nellacontro i cambiamenti climatici, disponiamo di ... Sanità: Marsilio, Istituzioni insieme nella lotta alle dipendenze patologiche "Donna, vita, libertà" è lo slogan che intonano le ragazze iraniane durante le proteste, mentre bruciano gli hijab e tagliano i ...L'iniziativa ha coinvolto anche molti uomini ed è partita da piazza Santa Maria, per arrivare in piazza Vittorio Emanuele passando per le librerie. Il messaggio del pianista Ramin Bahrami letto dalla ...