Calcio e Finanza

Commenta per primo Giovedì scorso, in, Claudioha interrotto un colloquio fitto fitto tra il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e il presidente delIgnazio La Russa . Il presidente della Lazio - anche ...Così i presidenti di Serie A (esclusa la Fiorentina) chiedono un nuovo rinvio e quindi" che ... Contattato dal Fatto, il presidente delconferma l'accaduto ma fa un passo indietro: "Tanta ... Lotito al Senato spinge per il rinvio delle tasse per i club Il 16 dicembre prossimo i presidenti di Serie A devono pagare una cartella esattoriale da almeno 500 milioni, tra versamenti Irpef e contributi sospesi per il ...Secondo quanto riportato da “Il Fatto Quotidiano”, giovedì pomeriggio il neo eletto senatore Claudio Lotito avrebbe avvicinato il Predisente del Senato Ignazio La Russa e il Ministro all’Agricoltura L ...