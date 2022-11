LoL 3-Chi ride è fuori | tutto sul cast della terza edizione e su LoL Xmas Special

Leggi su panorama

(Di domenica 20 novembre 2022) Perché sottrarre quando si può raddoppiare? Se c'è una granitica certezza nel palinsesto di Prime Video è senza dubbio LoL-Chi, il comedy show diventato nell'arco di poche puntate un vero e proprio fenomeno crossmediale, complice l'effetto valanga cresciuto in maniera esponenziale grazie ai social. Per questo Amazon Studios ed Endemol Shine Italy, la casa produttrice, hanno deciso di raddoppiare: si comincia con un gustoso antipasto, il LoLin arrivo a dicembre, poi nei primi mesi del 2023 sarà disponibile anche lastagione del programma, con unnuovo ma sempre Fedez al timone in veste di conduttore-provocatore. LoL 3-Chi, il nuovo...