Lo zio di Saman Abbas ha indicato agli investigatori il luogo dove nei giorni scorsi è stato trovato un cadavere

(Di domenica 20 novembre 2022) Secondo quanto riporta ANSA sarebbeDanish Hasnain, zio dia indicare alle persone che stanno conducendo le indagini ilneiun, vicino aviveva la famiglia della ragazza diciottenne scomparsa ad aprile 2021. Lo zio diarrea settembre 2021 e attualmente si in carcere a Reggio Emilia. Scortato dalla Polizia Penitenziaria, sarebbelui ad accompagnare glinei pressi del casolareviveva la famiglia di, a Novellara, e a indicare il punto esatto...

Leggi AncheAbbas, lodella ragazza scomparsa ha portato gli investigatori al casolare Dopo il dolore, le pratiche per ottenere il risarcimento da una compagnia di assicurazioni. La vicenda ...Lodiavrebbe fornito le indicazioni sul posto dove sarebbe stato sotterrato il cadavere della nipote dopo aver appreso dell' arresto del padre della 18enne , avvenuto martedì scorso in ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Lo zio avrebbe accompagnato i carabinieri sul luogo del ritrovamento dopo aver appreso dell'arresto del padre di Saman ...