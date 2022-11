Liverpool | il presidente conferma | «Club in vendita»

Leggi su calcioefinanza

(Di domenica 20 novembre 2022) “Stiamo valutando la cessione del, ma non c’è urgenza, nessun lasso di tempo per noi, e per quanto mi riguarda, è tutto come al solito”. Così Tom Werner,del, ha per la prima volta aperto pubblicamente alla cessione delinglese. Intervistato dal Boston Globe, ilanche di Fenway Sports Group L'articolo proviene da Calcio e Finanza.