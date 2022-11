LIVE Superbike | GP Australia 2022 in DIRETTA | bandiera rossa! Bautista vince l’ultima gara

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-5Laverty a terra con Fores. Il Mondialefinisce qui. -5 Rea vs, attenzione al veterano inglese che continua a studiare il rivale. -6 Impressionante ritmo pere Rea, mentre resta a tre secondi Lowes. Razgatl?o?lu è quarto con la prima delle Yamaha. -7 Rea studia il rivale, la superiorità della moto giapponese nel secondo settore è abbastanza eloquente. -8 Razgatl?o?lu cede a Lowes!, invece, resta leader su Rea. Sarà molto probabilmente un duello con lo spagnolo ed il britannico per il successo finale. -9 Passo incredibile per i primi due, mentre Lowes inizia a minacciare la posizione di Razgatl?o?lu. Locatelli e Redding sono attualmente in quinta ed in sesta ...