LIVE – Sassari-Scafati 25-13 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) Ilindi, sfida valida come settima giornata dellaA1di. I sardi allenati da coach Bucchi sono in striscia aperta di sconfitte dopo aver perso le due partite prima della sosta per le Nazionali, contro Trieste e Virtus Bologna, e hanno ora l’occasione di guadagnare due punti preziosissimi allontanando le zone caldissime di classifica, contro il fanalino di coda di campionato. La formazione di coach Caja, però, se è vero che ha vinto solo una partita finora, vanta una discreta fisicità, che si traduce nella seconda miglior media di rimbalzi a partita (38,7); inoltre, la media punti delle due squadre non è molto dissimile (78,7 con la miglior media assist, 19,3, per ...