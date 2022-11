LIVE Qatar-Ecuador | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | orario | probabili formazioni | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti allatestuale di, partita inaugurale deidi. Il paese organizzatore, dopo settimane di attese e polemiche, scende in campo in questa prima partita della manifestazione iridata sfidando l’. Chi la spunterà fra iioti e la nazionale sudamericana? La parola al campo, unico giudice supremo, in una gara che desta curiosità. Riuscirà il duo d’attacco della squadra di Félix Sánchez, formato da Afif e Almoez, ad impensierire la forte coppia centrale difensiva formata da Porozo e Hincapié? Interrogativi a cui a breve si potrà avere una risposta. Evento: ...