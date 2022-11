LIVE Qatar-Ecuador 0-2 | spettacolare raddoppio di Valencia!

All'Al Bayt, il primo match dei Mondiali traed Ecuador: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Bayt inizia il Mondiale incon il match tra i padroni di casa e l'Ecuador, in programma alle ore 17.00 ...Dopo la lunga cerimonia inaugurale,ed Ecuador scendono in campo nella prima partita di2022. Alle ore 17, allo stadio 'Al Bayt' di Al Khor, le due squadre apriranno le danze di una ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Prendono ufficialmente il via i Mondiali in Qatar con la prima partita del torneo, tra i padroni di casa e l'Ecuador, allo stadio Al-Bayt. All'esordio assoluto nella competizione, il Qatar si presenta ...