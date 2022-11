LIVE Olimpia Milano-Trieste 98-81 | Serie A basket in DIRETTA | Mitrou-Long trascina i padroni di casa in una devastante seconda metà di gara

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER –23;: Bartley 28. FINISCE QUI: abastano cinque minuti di concentrazione per battere98-81. Sesto successo in campionato per i meneghini, ora secondi dietro la Virtus Bologna. 98-81 Segna Vildera. 98-79 Subito attacca il canestro Miccoli e va in appoggio, sono i primi due punti in A per il classe 2006. 96-79 Tripla di Gaines. Entra Samuele Miccoli, nazionale Under 16, per; dall’altra parte c’è Matteo Rolli. 96-76 Bossi dai sei metri. 96-74 Appoggio facile di Davies. 94-74 Tap in volante di ...