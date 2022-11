LIVE Olimpia Milano-Trieste 65-57 | Serie A basket in DIRETTA | i padroni di casa entrano nell’ultimo quarto cercando la fuga

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Mitrou-Long 17;: Bartley 19 Finisce il terzo, ed è dunque l’ad approcciare gli ultimi 10 minuti avanti di 8 punti. 65-57 Ancora Mitrou-Long, eprova la! 62-57 Ecco l’alley-oop Voigtmann-Biligha allo scoccare dell’ultimo minuto! 60-57 Viaggio in lunetta per Pangos che fa 2/2. 58-57 Dopo una lunghissima azione Mitrou-Long piazza la tripla: sorpasso! 55-57 Slalomeggia nel pitturato Bartley ed è di nuovo avanti, 2’40” a fine terzo. 55-55 Momento caotico nel quale Davis perde un giro, ma lo riguadagna sulla rapida persa milanese: appoggio, parità. 55-53 Dalla media Davies, ed è sorpasso ...

Se la formazione di Ettore Messina è imbattuta in campionato, è altrettanto vero che quella che arriva a questo confronto è una squadra che ha bisogno di aggiustare il tiro soprattutto in Eurolega, ...