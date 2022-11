LIVE Olimpia Milano-Trieste 30-30 | Serie A basket in DIRETTA | inatteso equilibrio al Forum

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Gran numero di Bartley, che corre in transizione, segna e pesca il fallo di Alviti: proprio a metà secondo quarto Messina chiama time out. 30-28 Bartley di talento tiene ancora attaccata. 30-26 Davis corre per il campo e segna dalla media. 30-24 Taglia sul fondo e schiaccia Pacher. 30-22 Tripla frontale di Mitrou-Long, 7’20” all’intervallo. 27-22 Si gira e segna Thomas. 25-22 Bossi spara la tripla del -3. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER –: Davies 6;: Gaines 6 Sbaglia la tripla Hall, finisce il primo quarto conche si sta trovando di fronte unain più che buona forma. 25-19 Realizza l’aggiuntivo Vildera. 25-18 Vildera evita il raddoppio di Voigtmann e trova il potenziale gioco da ...

Se la formazione di Ettore Messina è imbattuta in campionato, è altrettanto vero che quella che arriva a questo confronto è una squadra che ha bisogno di aggiustare il tiro soprattutto in Eurolega, ... Lever, piede sulla riga, vanifica un contropiede. Thomas rilancia l'Olimpia, ma gli ospiti sono molto presenti anche se non realizzano. Con 7'29" Mitrou-Long trova canestro dall'arco, Pacher fa 30-24 ... Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Trieste, sfida valida come settima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...